中俄伸援手 帮助朝鲜重建基础设施

路透朝鲜罗津8月31日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜加强与中国和俄罗斯经济联系的努力取得成果，外资正在该国北部热火朝天地帮助重建基础设施。

罗先官员告诉记者，中国和俄罗斯都在该地区投入巨额资金，以取得罗先三个港口使用权。

罗先市副市长Hwang Chol-nam通过一名翻译人员表示：“罗先地理位置得天独厚，拥有良好的投资环境。”

经由这些港口，中国企业从吉林延吉至辽宁大连的货物运输距离，可缩短一半以上。

由于来自韩国和美国的经济援助枯竭，朝鲜进一步争取中国和俄罗斯的经济扶持。

朝鲜领导人在过去15个月中已四次访华，且上周为近10年来首次访问俄罗斯，令外界揣测金正日可能终于决定对外经济开放。朝鲜今年6月宣布，将与中国合作发展罗先经济区。

本周朝鲜官员陪同海外记者团参观了罗先园区，希望能吸引外资、获得迫切需要的外汇。

在这里，可以看到超过100辆中国推土机与挖掘机正忙着建设一条新的山路，可从中国边境通往朝鲜港口。此外，一条由此通往俄罗斯的铁路线即将完工。

Hwang透露，朝鲜已与一家中国企业原则上达成协议，将在罗先经济特区建设一座火电站。

他说：“我们已经完成了可行性研究。”他并表示，希望该电站明年就能动工。但被问及中方合作夥伴时，他称要保密。(完)

编译：王凤昌/张敏 发稿：朱淑珍

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