中俄伸援手 帮助朝鲜重建基础设施

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透朝鲜罗津8月31日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜加强与中国和俄罗斯经济联系的努力取得成果，外资正在该国北部热火朝天地帮助重建基础设施。
罗先官员告诉记者，中国和俄罗斯都在该地区投入巨额资金，以取得罗先三个港口使用权。
罗先市副市长Hwang Chol-nam通过一名翻译人员表示：“罗先地理位置得天独厚，拥有良好的投资环境。”
经由这些港口，中国企业从吉林延吉至辽宁大连的货物运输距离，可缩短一半以上。
由于来自韩国和美国的经济援助枯竭，朝鲜进一步争取中国和俄罗斯的经济扶持。
朝鲜领导人在过去15个月中已四次访华，且上周为近10年来首次访问俄罗斯，令外界揣测金正日可能终于决定对外经济开放。朝鲜今年6月宣布，将与中国合作发展罗先经济区。
本周朝鲜官员陪同海外记者团参观了罗先园区，希望能吸引外资、获得迫切需要的外汇。
在这里，可以看到超过100辆中国推土机与挖掘机正忙着建设一条新的山路，可从中国边境通往朝鲜港口。此外，一条由此通往俄罗斯的铁路线即将完工。
Hwang透露，朝鲜已与一家中国企业原则上达成协议，将在罗先经济特区建设一座火电站。
他说：“我们已经完成了可行性研究。”他并表示，希望该电站明年就能动工。但被问及中方合作夥伴时，他称要保密。(完)
编译：王凤昌/张敏 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来捍卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。