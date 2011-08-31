索尼东芝日立欲合并面板业务

路透东京8月31日电---日本索尼(6758.T)、东芝(6502.T)和松下(6501.T)周三表示,将利用政府提供的资金支持来合并它们的液晶面板业务,以便能够与韩国和台湾的低成本面板竞争.

合并後将打造出全球最大的智能手机和平板电脑用小尺寸面板制造商,并将一举超越处于领先地位的夏普(6753.T)和三星电子(005930.KS).合并将于2012年春季完成.

日本政府持有90%股权的Innovation Network Corp,最终将在合并後的企业投资约2,000亿日圆(26亿美元),持有70%的股份,上述三家公司将各持有10%的股份.

随着科技需求的不断提高,以及产量需求的波动不稳,该行业的重组已经有点姗姗来迟.

所有三家公司对于投资新生产线与夏普进行竞争都犹豫不决,而後者将获得苹果(AAPL.O)的10亿美元投资.

索尼一直受电视业务的损失困扰,东芝正在加快缩小芯片业务的步伐,而日立正试图远离面板业务,集中精力于基础设施业务.

Sompo Japan NipponKoa Asset Management资深投资经理Shigeo Sugawara说,"短期内我们或将看到(小型LCD面板)供给过剩.该业务并不会在中长期内提供稳定获利."

据研究公司DisplaySearch数据显示,去年这三家企业在小型和中型面板市场中的份额共计为21.5%,大于夏普的14.8%或者三星移动的11.9%.

但目前尚不清楚这三家采用了两种不同显示技术的公司会如何合并运营.这三家公司的最初声明也没有包括精简重叠业务的计划.

"这三家母公司为其工厂和员工找到了一个最方便的买家,"日本研究和顾问机构Architect Grand Design主管Yoshihisa Toyosaki说.

"合并後的公司将非常巨大.如果不经过重组,该公司则无法赢过夏普或者来着韩国、台湾,甚至中国的竞争对手."

这三家公司在一份联合声明中称,他们将专注于开发下一代显示器.

消息人士曾称,日立已经同台湾鸿海(2317.T)就一个LCD面板合资企业进行过单独谈判.

一名行业消息人士说,由于日立未能赢得一份同苹果的关键合约,所以其与鸿海的谈判就此破裂.鸿海是奇美(3481.TW)的母公司.

该交易宣布前,索尼收低1.8%,东芝跌2.4%,日立则收高0.5%.日本股市日经指数则收平.合并消息公布前已有媒体对此进行了报导.(完)