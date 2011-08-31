温家宝称稳物价仍是宏观调控首任

温家宝8月19日在中南海的图片。 REUTERS/How Hwee Young/Pool

*稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务

*宏观调控的取向不能变

*中国经济增速略为放缓,没有超出预期

*坚定不移落实房地产市场调控政策

*分析师认为放松货币政策尚不可期

路透北京8月31日电---中国国务院总理温家宝表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.分析人士认为,这意味中国通胀压力仍较大,放松货币政策或尚不可期.

温家宝在9月1日将出版的第17期《求是》杂志撰文并称,中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期."我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾."

"这是政府对目前中国经济形势的主导评论.显示了高层认为目前中国经济'增长问题不大,通胀问题不小'这一指导思想."安信证券首席经济学家高善文说.

"认为货币政策将很快放松是不现实的,但应该也不会再进一步紧缩."他称.

温家宝表示,必须根据形势变化,提高宏观经济政策的针对性、灵活性、前瞻性,要切实处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者关系,"既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动."

浙商证券宏观经济分析师郭磊亦认为,目前看来8月下旬的肉价和多种物价反弹已给政策带来了不少压力,CPI(居民消费价格指数)涨幅还是略超政策预期的.此番讲话再次强调控通胀与之前发改委的表态及央行的动作一脉相承.

商务部此前称,上周(8月22-28日)商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格较前一周小幅上涨,其中蔬菜价格继续上涨,肉类价格继续小幅上涨.

国家发改委周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI同比涨幅为5.5%.

温家宝还指出,当前中国经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂,不稳定、不确定因素还不少.要充分估计面临形势的复杂性和严峻性.

他并称要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效.(完)

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