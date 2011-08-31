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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 18:00 BJT

撑杆跳女皇世锦赛失意

撑杆跳女皇伊辛巴耶娃周二在大邱田径世锦赛赛场发挥大失水准，未能跃过4.8米的高度而铩羽而归。巴西选手穆雷尔以4米85的平淡成绩拿到金牌，距离伊辛巴耶娃保持的5米06世界纪录差了太多。伊辛巴耶娃成为继博尔特、罗伯斯等之後，又一位失意而归的夺冠热门人物。路透

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