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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 18:00 BJT

沃兹尼亚奇美网轻松晋级

世界网坛一姐沃兹尼亚奇周二以6-3 6-1横扫西班牙非种子选手维维斯，轻松晋级美网第二轮，继续向个人首个大满贯桂冠冲击。在历时1小时20分钟的比赛中，沃兹击出22次致胜球，全场未遭破发。21岁的沃兹尼亚奇此前在美网最佳战绩是亚军，她两年前在决赛中输给克里斯特尔斯。路透

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