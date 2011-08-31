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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 17:59 BJT

女子20公里竞走刘虹获亚军

周三在大邱田径世锦赛女子20公里竞走决赛中，俄罗斯名将卡尼斯金娜以1小时29分42秒夺得冠军，创纪录的第三次夺得该项目世界冠军。中国选手刘虹以18秒之差的成绩摘得一枚银牌，俄罗斯另一位选手基尔加普金娜获得第三名。路透

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