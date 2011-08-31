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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 17:59 BJT

纳达尔美网首轮艰难胜出

如果按自己的严苛标准，卫冕冠军纳达尔认为自己本赛季走得有些艰难，不过他仍然非常高兴在美网首战顶住了哈萨克斯坦选手格鲁贝夫的激烈进攻。二号种子纳达尔第二盘救下七个盘点，第三盘在两次遭破发的情况下後程发力，最终以6-3、7-6与7-5，艰难地赢下比赛。路透

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