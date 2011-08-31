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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 17:58 BJT

李娜美网首战爆冷出局

法网冠军李娜周二在美网首战对阵罗马尼亚非种子选手哈勒普，两盘过後以2-6 5-7连输两盘，爆冷出局。比赛用时1小时34分钟，李娜全场非受迫性失误达到了54次。带伤出战的哈勒普则对于自己战胜李娜表示“难以置信”。29岁的李娜则表示，法网夺冠似乎已是很遥远的事情。路透

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