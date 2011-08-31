特写：黄金热潮席卷全球

路透东京/曼谷8月31日电（记者 Natalia Konstantinovskaya、Tan Ee Lyn）---黄金一直被成为能够让圣人为之犯错的金属，现在来看确实有其诱人的理由。

黄金价格目前居于历史高点附近，从西方的美国斯波坎到东方的泰国曼谷，人们都在出售珠宝或买入黄金，一些人还放弃了稳定的工作投入到淘金行列。与此同时，全球金链和金表盗窃案明显增加。

在澳洲Ballarat经营自助采矿设备的肯特（Cordell Kent）称，“金价上涨引发了家庭淘金热，且变得日益流行。”19世纪在Ballarat曾出现澳洲历史上的淘金潮。

“我认识的一些人周末能赚几百，甚至几千美元”，肯特说道。

当地人称，黄金价格上涨和今年稍早出现的强降雨，导致业余淘金者人数大幅增加，他们希望找到冲刷到河床上的黄金薄片。

肯特说，“我们看到Ballarat正再次出现了淘金潮。”

现货黄金价格目前在每盎司1,830美元，今年累计上涨了近三分之一。经济成长放缓导致货币贬值和股市下跌，其他商品价格也纷纷回落，人们对黄金的追捧正在全球升温。

很多人将家中的黄金，或是金牙变现，不过这种趋势也在减缓，他们认为金价还将继续上涨。

东京西部新宿区一家金店的经理Munehiro Otsuki称，“我碰到的最恶心的一件事是处理一位顾客过世祖母腐烂的牙齿上的金冠。”

他的另一位顾客则想卖掉半打佛像，顾客原以为是金的，但实际上是铜的。

Munehiro Otsuki说，“当我本周完成鉴定後给他回电时，我能感觉到他音调的变化，他极度失望。他再也没来过。”

东京神田区另一家金店的经理Kenta Okiyama提到一位中年妇女的事，她身着名牌服装，昂贵香水的味道充满了整个店铺，她一把掏出30个设计各异的耳环，放在面前的柜台上。

她告诉Okiyama，这些耳环是她男友和前夫在上世纪80年代日本经济全盛时期送给她的。当时日本经历了自由消费的“泡沫经济”年代。

Okiyama说道，“当我把计算器上显示的20万日元（2630美元）给她看时，我永远都不会忘记她脸上表情的变化。她非常高兴，笑容满面，说道‘我现在就卖。’”

东京一位40岁的家庭主妇Ritsuko Aoki称，她卖掉了陈旧首饰，买些家用小家电。

她说道，“我们认为陈旧的金首饰根本不值钱了，後来我们看到人们在出售黄金的电视新闻；如果金价继续上涨，我会翻遍衣柜每个角落，找出更多首饰。”

商机和风险并存

但专家表示，今年旧黄金销售增长将仅有5%左右，2009年时增加了30%。纽约鉆石区街边商贩Mariabi Peenya称，“人们或者等待金价突破2000美元，或者已经全部卖光了。”

然而，精明的投资者看到了黄金价格波动中的机会。金价自年初以来整体呈上涨走势，但是从每盎司1600美元涨到8月份的1900美元高点过程中，经历了多次震荡。

投资实物黄金相对容易很多，没有中介费，也不会发生逾期支付。

居住在曼谷的Ivy Mok说，“我们买入、卖出两次，小赚了一笔。”她是两个孩子的母亲。

她和丈夫在曼谷唐人街安保措施严密的楼上商店里买卖小块金条。

Mok说道，“大家都在买卖金条，但是我感到非常压力很大，因为你带着金条走在街上，一切就全靠你自己了，我感到自己非常脆弱。”

她的担心并非空穴来风。金价大涨带来的一个负面问题是与黄金相关的犯罪活动迅速增加。

迪拜、卡萨布兰卡还有印度的Pathanamthitta，最近几周都发生过重大黄金劫案。在加纳，一名黄金经销商被控欺诈，他自称被劫持、答应给客户的黄金被抢走。

在伦敦、中国、美国以及全球其他很多国家，抢夺金链的案件增加，印度作为全球最大的黄金消费国，这类案件上升最明显。

10天前，越南北部一家金店的店主、妻子及其19个月大的女儿遭杀害，商店遭到洗劫。这是越南近几年发生的最凶残的犯罪活动之一。店主的另一个女儿被发现蜷缩在床下，被砍断了一只手。

根据法国打击有组织犯罪警察机构OCLCO的数据，今年上半年法国发生了183宗武装抢劫珠宝案，明显高于上年同期的138宗。

OCLCO官员道埃蒂（Frederic Doidy）称，“如果说黄金成为人们眼中用于储蓄的避险产品，在武装劫匪眼中也是如此。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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