索尼挑战平板电脑第二大品牌的目标可能受挫

8月24日在洛杉矶拍到的索尼公司标志。 REUTERS/Fred Prouser

路透东京8月31日电---日本索尼(6758.T)预定周三推出的新款平板电脑,将面临挑战领导品牌苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)的硬仗,特别是索尼新机的预期定价引发许多质疑.

索尼目前饱受电视部门亏损拖累之苦,急切需要推出新的热卖产品.

"索尼确实必须切入平板电脑市场,而且必须成功,"水户证券电子业分析师Keita Wakabayashi指出.

索尼曾表示,它的目标是取代三星,成为平板电脑第二大品牌;三星的Galaxy Tab系列仍远远落後苹果的iPad.

索尼预定周三在德国一场产业活动发表平板电脑,今年4月时曾在东京首次亮相.

其中一款(S1)配备9.4寸萤幕,另一款为折叠机型,配备两个5.5寸萤幕.两款都采用谷歌(GOOG.O)Android Honeycomb的改良版系统.

索尼新机的特色包括可执行第一代PlayStation游戏软体,单萤幕机型采用独特弧形设计,索尼希望这些特色能够让新机在100多款Android平板电脑机海中杀出重围.

但分析师指出,价格或许是决定性的因素.新机价格周三稍晚将公布.

"我们担心S1平板电脑可能定价过高(例如接近600美元),然後因此卖得不好,而且我们认为S2折叠机型设计会失败,"麦格理证券电子业分析师Jeff Loff在一篇报告中指出.

惠普(HPQ.N)推出Touchpad平板电脑数周後,决定放弃这项产品,显示出要挑战苹果主导的这块市场非常容易失败.

分析师估计,到8月中旬时,苹果已卖出约3,000万台iPads,相隔甚远的第二名--三星,预估今年将卖出约750万台Galaxy Tab,但受到苹果控告三星抄袭影响,目前德国禁止三星销售,澳洲则延後销售.

iPad及Galaxy Tab售价都在500美元以上,但惠普的经验显示,在欧洲及北美市场消费者信心疲软之际,维持价格可亲非常重要.(完)