比亚迪计划成立专门的光伏产品销售部门--消息

路透北京8月31日电---两位了解情况的公司消息人士周三对路透表示,中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)计划分拆其海外销售业务部门,成立专门的光伏产品销售部门.

目前其光伏产品是由海外销售部门兼顾的.该业务板块目前虽然仅拥有不足30名销售人员,但此举显示比亚迪正在提高太阳能业务的战略地位.

其中一位匿名人士对路透说,"现在太阳能这块要从海外营销事业部拿出来,单独组建一个团队销售...把以前海外事业部负责太阳能销售的团队整个划过去."

此前路透证实,比亚迪汽车销售公司自周一(29日)起已开始实施人员调整计划,初步目标为将其2,700名员工削减至1,600名,幅度约为41%.

新的销售部门隶属于负责锂电池和太阳能电池产品的第二事业部,将专业从事光伏产品及工程的业务开展.上述消息得到了公司另一位匿名人士的确认.

上述人士提供的数据显示,今年底时比亚迪的硅片年产能预计将达到1.15GW(千兆瓦),目前太阳能光伏电池片产能已达到1GW,组件产能约为600-800MW(兆瓦).

与之比较,光伏行业龙头无锡尚德电力STP.N截至二季度末时,已实现光伏电池和组件产能2.4GW,硅锭和晶圆产能1.2GW.

受累于中国取消汽车消费刺激政策打击需求,投资大亨巴菲特持股10%的比亚迪今年上半年净利按年下降88.63%,并预警第三季业绩续欠佳,主要受累于汽车业务收入减少.

比亚迪中报提到,公司二次充电电池业务实现销售收入25.22亿元人民币,同比增长17.31%,其中锂离子电池业务及镍电池销售出现下滑,但太阳能业务的增长抵消了锂离子电池及镍电池销售收入的下降.(完)