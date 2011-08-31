人民币兑美元再创汇改来新高

* 人民币兑美元收创汇改以来新高

* 市场正密切关注美国包括就业在内一系列经济数据

* 在此之前,预计汇价暂难打破震荡盘整格局

路透上海8月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期汇价收盘再创汇改以来新高.然而本周美国将公布包括就业在内的一系列经济数据,投资者多持谨慎心态,并希望从中觅得关于美国未来经济前景的更多信息.预计汇价暂难打破震荡盘整格局.

上海一位银行交易员称,"这几日早盘波动都很小,一方面是因为市场观望情绪较浓,另一方面,央行中间价也不是很激进,基本上就是跟随国际美元的走势,可能央行那边也是想稳一稳."

他表示,虽然人民币兑美元屡创新高,但幅度都不大,美国周五将有重要的就业数据公布,在此之前,预计汇价仍将维持在6.38水平附近震荡.

东京汇市欧元周三承压,因市场对欧元区主权债务危机的担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美联储8月9日会议记录提升了市场对更多刺激政策的预期.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3782 6.3771 6.3825 6.3867 *6.3849 6.3805

注: *表示创2005年汇改以来新高

是否需要采取进一步行动来刺激低迷的美国经济复苏,美联储两名官员周二在这一问题上显露分歧,突显美联储主席伯南克面临的两难困境.

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,美联储可能实施第三轮量化宽松举措(QE3),这取决于即将公布的经济数据.

美联储下次政策会议将在9月20-21日举行.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2770/10 6.2780

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3550/80 6.3580

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水400点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3382元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)