菲律宾总统称欢迎中国投资

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京8月31日电（记者 Sui-Lee Wee）---菲律宾总统阿基诺三世周三在中国一贸易论坛上表示，菲律宾欢迎中国企业投资菲律宾。
这是阿基诺三世首次对中国展开国事访问，其间他将致力达成价值总额70亿美元的协议，缓解两国因领土争议而紧张的关系。
他是在北京举行的菲律宾-中国经济与贸易论坛上对与会官员与商界高管们做出上述表态的。
按照访问日程安排，阿基诺三世周三稍晚与中国国家主席胡锦涛会面，周四会晤中国国务院总理温家宝。
他说道：“过去，我们的商贸关系对你们更加有益，现在，我们来此推动一个更加平衡的关系。”
他表示菲律宾欢迎中国企业与中国投资，特别是菲律宾旅游业、农业与基础设施行业为中国敞开大门。
他补充说道：“请让我再次宣布：菲律宾确实是对企业敞开大门。”
阿基诺三世并且表示，菲律宾将保证中国企业拥有“公平的竞争环境”，承诺发扬“透明文化”。
他说道：“本届政府管理下的菲律宾与之前政府的最大改变在于心态。我们不会为了获得协议走捷径。我们会奉行正确的步骤。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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