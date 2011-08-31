国务院称部分央企结构调整仍存困难

路透北京8月31日电---中国国务院周三召开常务会议称,目前部分央企的结构调整还存在一些困难,资源环境面临较大压力,或显示近年来央企兼并重组进入攻坚战.

中国政府一直以来致力于减少央企数量,至今年初,国务院正式批准中商企业集团公司整体并入中国诚通控股集团有限公司後,中国央企数量减少至122家.

此外,作为政府遏制房价飙升措施的一部分,中国央企正在加速退出房地产业务.

中国政府网刊登常务会议新闻稿要求,中央企业要进一步深化改革,加快转变发展方式,加大科技创新力度,强化企业管理和风险管控,并加强依法监管和制度建设.

常务会议并称,有的中央企业管理水平不高,资源配置效率较低,非主业投资存在不少经营风险,境外资产监管有待加强.

本月末,中国商务部和国资委已签署备忘录,将进一步推进并规范中央企业对外投资合作,减少"走出去"的盲目性,避免短期行为和过度竞争.

今年3月利比亚动乱局势导致13家中国央企的上百亿合同项目全部暂停,这些项目主要集中在基建、电信领域,涉及央企包括中国铁建、中国建筑、中国中冶、葛洲坝和中交集团等.

数据显示,1-7月中央企业累计实现净利润5,432.7亿元,同比增长15.7%,增幅较上半年的14.6%加快1.1个百分点.(完)

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