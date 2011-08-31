美国股市周三小幅收高

* 标普500指数过去八个交易日中有七日上涨

* 市场连升第四日,金融股和工业股领涨

* 电信股下滑,因AT&T并购T-Mobile交易受阻

* 道指和标普500指数上涨0.5%,Nasdaq指数小升0.13%

路透纽约8月31日电---美国股市周三小幅收涨,但标普500指数本月录得逾一年来最大月度跌幅,过去数日的大幅上扬尚不足以修复美国评等遭调降以及对该国再陷衰退的担忧对市场造成的损害.

近几日市场人气急转直上,因投资人预期美联储将再度出手支撑经济.周三上涨後,美股道琼工业指数回到去年收盘水准上方.

银行股引领周三尾盘的升势,扶助大盘连升四日,工业股也表现领先.摩根大通(JPM.N)升1.3%,报37.56美元,卡特彼勒(CAT.N)升1.3%,报91.00美元.

周二美联储公布的会议记录显示数位委员赞成实施更多货币考试政策,这提振了投资人对股市的兴致.[FED-CMN]

"市场最近有些精神分裂,但更多刺激措施将出台的观点令你对任何事都有些乐观",Timber Hill/Interactive Brokers Group股市风险经理人Steve Sosnick表示.

"由于今早的数据不是很好,升势回落,我们还不知道是否这种经济疲弱足以触使美联储采取'非常规举措',"他表示.

美联储主席贝南克上周在杰克森霍尔的美联储年会上表示,美联储9月例行会议将由原定的一日增至两日,以考虑更多货币刺激措施的选择.

周三公布的8月民间就业数据以及美国中西部制造业活动数据显示经济成长趋疲的迹象.

道琼工业指数升53.58点,或0.46%,报11,613.53;标准普尔500指数上涨5.97点,或0.49%,报1,218.89点.Nasdaq指数升3.35点,或0.13%,报2,579.46点.

标普500指数在过去八日中有七日上涨,升幅共计8.5%,由景气类股领涨.

但8月,标普500指数收挫5.7%,为去年5月以来最大月度跌幅;道指收跌4.4%;Nasdaq指数回落6.4%.这是三大股指连跌第四个月.

周三尾盘股市表现波动,一度转跌,之後又重回平盘上方.但波动性同本月稍早仍不可同日而语,当时美股波动都在3%以上.

"股市涨跌都不确定,低成交量令走势被放大."帮助旧金山Osterweis Strategic Income基金管理力近20亿美元资金的Carl Kaufman表示.

"有一些不错的数据,但未来仍有疑问,许多投资人仍在寻求避险."

美国中西部制造业活动指数降至2009年11月来最低水准,但仍显示制造业成长.另一报告显示8月民间就业增长连续第二个月放缓.[US-ECI-CMN]

科技股令Nasdaq指数承压,苹果(AAPL.O)跌1.3%,报384.83美元,电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)重挫2.7%,报13.31美元.

工业股涨幅居前,标准普尔工业股指数升0.7%,霍尼韦尔(HON.N)升1.1%,Joy Global Inc JOYG.O涨1.3%.

电信股是今日的输家,此前美国司法部提起诉讼,阻止AT&T Inc's (T.N)以390亿美元从德意志电信(DTEGn.DE)手中收购T-Mobile USA的交易,因担心违反竞争原则.

AT&T大跌3.8%,报28.48美元,在道指成份股中跌幅最大.标普电信股指数跌1.6%,为标普跌幅最大的类股.

纽约市场,上涨股票与下跌股票家数之比约为2:1.Nasdaq市场则下跌股数略多于上涨家数.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为82亿股,去年日均成交为84.7亿.(完)

--编译 李军;审校 母红

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