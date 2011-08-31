美联储官员称若经济形势恶化 或进一步放宽政策

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
* 若经济形势恶化,美联储可能放宽政策--洛克哈特
* 洛克哈特称,目前来看现有政策适当
路透拉斐特8月31日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示,若经济形势恶化,美联储可能进一步放宽货币政策,不应排除任何政策选项.
洛克哈特称,美国经济依然疲弱,令人失望,经济复苏面临的风险上升,但再次出现衰退的情况不大可能发生.
"若形势恶化,可能采取进一步的政策宽松举措,"洛克哈特在大拉斐特商会(Greater Lafayette Chamber of Commerce)主办的一次活动上表示,"但目前来看,我认为现在的政策立场合适."
洛克哈特说,美联储当前的政策是在"可预见的未来"保持资产负债表规模在2.9万亿美元左右,但他警告称,货币政策不是治愈所有经济病症的良药.洛克哈特今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权.
他辩论称,近期美国经济疲弱不能再单纯解释成是暂时性因素所致,并指出就业及楼市是关键问题所在.
洛克哈特说道:"尽管风险上升,但我并不认为会出现衰退."
他表示:"我国经济中的闲置产能正在上升,即便我们进入了技术定义上的复苏."
美联储决策者在是否采取进一步的货币宽松政策上意见不一.
在8月9日会议後,美联储表示预计将把超低利率至少维持到2013年中期.尽管三名决策者表示反对,但周二公布的会议记录显示,其他决策者都希望采取更加激进的措施扶助经济.
洛克哈特称,若经济增长保持低迷,美联储可能推出额外的货币刺激政策.
他回答一名听众提问时称:"我不排除任何政策选项."
随着削减短期利率这一传统货币政策工具已经用尽,美联储官员正考虑一系列非常规举措以促进经济复苏.
洛克哈特称,美联储应小心谨慎地对待这样一种可能性:在制定货币政策时设定具体的失业率目标.
"已经有了这个想法,我对此有些谨慎.我希望继续对一些想法进行研究,这是其中之一,"洛克哈特在演讲後对记者表示.
他还指出,如果通缩压力明显或经济已经明显陷入衰退,那麽以量化宽松举措应的效果是最好的.目前的通胀率并不像一年前美联储推出新一轮购债计划时那麽低.
洛克哈特在讲话中说道,由于就业问题和楼市低迷打压消费意愿,消费者支出依然乏力,尽管7月增幅超过预期.
他还补充称,经济中整体债务水平基本未变,在民间部门去杠杆化的同时,政府借债大幅上升.(完)
--编译 李爽/程琳; 审校 张荻/郑茵
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