美国制造业活动小幅放缓而就业增加 缓解衰退之忧

* 8月中西部制造业活动触及近两年低点

* ADP民间就业岗位增加9.1万个

* 7月工业订单反弹,因运输设备订单飙升

* 数据显示经济在缓慢扩张,但并未衰退

路透华盛顿8月31日电---8月美国中西部制造业活动仅小幅放缓,而在金融市场极度动荡的情况下,民间雇主继续招聘,数据缓解了有关经济会重现衰退的忧虑.

周三公布的其他数据显示,7月制造业订单需求强劲反弹,运输设备订单创2003年以来的最大涨幅,再次表明经济或可避免衰退,尽管存在一些疲弱的经济迹象.

野村证券国际首席分析师David Resler称,"对那些不相信经济彻底下滑的人而言,他们获得了一些支撑."

美国供应管理协会(ISM)公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)跌至2009年11月以来低点56.5,7月为58.8.不过,该数据远高于分析师预估,且暗示活动在持续成长.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,8月ADP民间就业人数增加9.1万人,而7月为增加11.4万人.

美国政府将于周五公布更为综合的劳工市场报告,料将显示非农就业岗位温和增长,尽管受到Verizon Communications(VZ.N)员工罢工的不利影响.

浏览ADP和劳工部数据,请点选:(r.reuters.com/huj53s)

美国企业8月计划裁员人数减少23%,请点击:(r.reuters.com/sej53s)

美国上周购房抵押贷款申请下降,请点击:(r.reuters.com/jej53s)

美国供应管理协会(ISM)公布8月芝加哥采购经理指数跌至近两年最低,请点击:(r.reuters.com/wuj53s)

**就业市场并未崩溃**

尽管ADP报告对美国非农就业报告的预测并不太准,但还是带来了企业招聘并未大幅降温的期望.

其他报告显示,美国企业8月计划裁员人数减少23%,此前曾连续三个月增加,尽管计划裁员人数仍远高于一年前水平.

"美国就业市场疲软,但并未崩溃,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff指出,"美国经济并非处在衰退边缘."

增速放缓引燃对美联储可能再推一轮购债计划以拉低长期借款成本的臆测.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示,若经济形势恶化,美联储可能进一步放宽货币政策,不应排除任何政策选项.

"若形势恶化,可能采取进一步的政策宽松举措,"洛克哈特表示,"但目前来看,我认为现在的政策立场合适."

进一步放宽货币政策的预期周三扶助美股上扬,但公债价格下跌,因投资者认为经济数据并未暗示经济衰退.美元指数再度上升.

高失业率是美联储的一大隐忧.路透调查显示,非农就业数据料显示8月就业岗位仅增加7.5万个,低于7月11.7万的增幅.失业率料持于9.1%.

**制造业显示出韧性**

8月中西部制造业活动仅小幅放缓表明,美国全国制造业整体未象其他地区性调查显示的那样快速降温.

这也表明,对8月美国供应管理协会(ISM)制造业指数将7月的50.9降至48.5的预测有些过度.该指数将在周四公布.

指数位于50下方预示萎缩,但分析师称48.5并不代表整体衰退.

Commonfund分析师Michael Strauss称,"ISM未将汽车工业订单强劲回升纳入考量,汽车零部件得到补充且生产正在继续回升."

美国商务部称,汽车需求强劲令7月工厂订单增长2.4%.工厂订单6月下降0.4%.

汽车订单增长9.8%.此为2003年1月来最大增幅,表明日本3月地震造成的汽车行业供应链断裂问题正在缓解.(完)

--编译 王翔琼/肖群英/李爽/张荻;审校 程琳/吴云凌

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