1日盘前分析：短期多空陷入僵局

8月的最後一个交易日，沪深股市呈现弱势整理态势，盘中一度下探，最後在权重股力挺指数的带动下，沪综指最终小幅反弹。与此同时，两市成交再现地量，总量不足1250亿元。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

8月的最後一个交易日，沪深股市呈现弱势整理态势，盘中一度下探，最後在权重股力挺指数的带动下，沪综指最终小幅反弹。与此同时，两市成交再现地量，总量不足1250亿元。

8月份沪综指累计下挫4.97%，并在8月9日一度下探至2437点。A股市场疲软特征较为明显，从估值上看，目前全部A股静态市盈率为16.98倍，而当前沪深300指数的静态市盈率仅为13.37倍。

笔者认为，由于政策松动预期难以兑现，政策面与资金面均不支持低估值周期股走强，短期来看A股仍缺乏走强基础，反复震荡格局难以改变。

一方面，憧憬货币政策可能松动的人士恐怕要失望了。中国总理温家宝对宏观经济的最新表态，不仅重申了"稳物价"仍是宏观调控首要任务，且对经济增长放缓并未显出过多担忧。

另一方面，市场仍无法抵消有关三类保证金纳入存款准备金范畴的消息影响。存准基数扩大实行後，下半年整个市场资金面或将一直处于相对紧张的收缩状态。

此外，半年报披露收尾，统计显示，A股上市公司盈利增逾两成，业绩增长势头较去年有所放缓。其中中小企业短期面临一定的补跌压力。不过，由于主板公司业绩增长维持稳定势头，权重股处于较低估值区域，这无疑将封住股指的下跌空间。

操作上，建议投资者采取谨慎的操作策略，不宜加大仓位。

消息面，9月1日出版的今年第17期《求是》杂志将发表中共中央政治局常委、国务院总理温家宝的重要文章：《关于当前的宏观经济形势和经济工作》。

文章指出，今年以来，我国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展。总的看，我国经济运行的情况是好的，经济增长的速度与质量、结构和效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调，一些突出矛盾正在逐步缓解。经济增速略为放缓，在很大程度上是主动调控的结果，处在合理水平，没有超出预期。我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾，更加注重应对各类经济、非经济因素对经济运行的冲击，更加注重解决涉及人民群众利益的突出问题，巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果。同时要看到，当前我国经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂，不稳定、不确定因素还不少。我们一定要保持清醒头脑，增强忧患意识，充分估计面临形势的复杂性和严峻性，冷静观察，沉着应对，把工作做得更扎实一些，巩固经济社会发展的好势头。

另外，中国证监会基金监管部副主任洪磊8月31日表示，基金管理公司应尽快转型，以投资人利益为导向，由简单买卖股票转型为把握IPO定价权；应深入广泛参与上市公司治理，促进上市公司良性竞争，形成有利于投资者的定期分红政策，发挥机构投资者的作用。（完）

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