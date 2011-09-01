美国政府欲阻止AT&T收购T-Mobile

* 收购将推高价格,损害竞争--司法部

* AT&T称交易是为扩大产能

* 联邦通信委员会未做出类似决定

* AT&T股价下跌逾4%

路透华盛顿/纽约8月31日电---美国奥巴马政府提起了诉讼,要求阻止美国电话电报公司(AT&T)(T.N)以390亿美元并购无线同业T-Mobile,因担心该交易损害竞争.此次为奥巴马政府迄今为止对并购交易发起的最大挑战,将可能令AT&T付出高昂的代价.

美国电话电报公司准备在法庭上反击政府的决定,分析师称该公司可能不得不做出重大让步,包括出售主要资产,以安抚监管层.

AT&T股价一度下跌5.4%.若AT&T收购T-Mobile USA的交易未获批,其将向德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)(DTEGn.DE)支付估计高达60亿美元的分手费.

美国司法部在周三提交的诉状中称,T-Mobile的消失对消费者将是灾难性的结果,将使价格上升,特别是因为该公司是低成本服务计划的倡导者.

"最大的意外是时间点.许多人原先预估,由于这项并购的规模、复杂度、涉及的股权如此之大,应该会花上很长一段时间,"Medley Global Advisors分析师Jeffrey Silva说.

根据一位熟悉内情的消息人士说,这项诉讼案是力图阻止一桩"从根本上存在缺陷的"交易,而不是想迫使AT&T大幅让步的策略,这位消息人士说,AT&T势必放弃"很多"才能获得批准.

"如果这项并购继续下去的话,将只有三家供应商垄断90%的市场,其馀竞争者在各方面的竞争力都将减弱,包括价格、品质及创新."司法部副部长James Cole说.

司法部称,对与AT&T协商持开放态度,但是很有可能将依法庭决定行事.

**执行长的关键交易**

AT&T执行长Randall Stephenson曾坚持该公司需要T-Mobile,以取得更多无线电业务以满足日益增加的高速服务需求.

美国政府提起诉讼让AT&T和华尔街感到意外,就在数小时前,AT&T还表示如果交易达成,将为就业市场带来5,000份呼叫中心的工作岗位.

如果美国司法部获胜,那麽不只是Stephenson,T-Mobile USA的执行长Philipp Humm也将颜面扫地.德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)股价大跌7.6%.

一位熟悉会议情况的消息人士对路透表示,AT&T代表与司法部官员在周二刚刚进行过会面,但当时没有得到一丁点关于政府将发起诉讼的暗示.

另一位接近该交易的消息人士则表示,双方刚刚开始来回评估,既没有关于补救措施的详细讨论,亦无确切的妥协方案.

"很明显,AT&T并未预料到这种情况,"Pacific Crest Securities分析师Steve Clement称,"此次诉讼改变了他们本来拥有的灵活性."

**最大的挑战**

这是奥巴马政府迄今为止对公司收购交易发起的最大挑战.现任白宫幕僚长戴利曾担任AT&T执行长.

联邦政府过去曾阻挠过几笔交易,其中部分取得成功,但也有一些企业经过奋战,最终达成交易.奥巴马政府也批准过几笔大案,比如Comcast Corp(CMCSA.O)收购NBC Universal.

联邦法院会如何对待这个案件还不明朗,但多数专家都认同的一点是,这一过程将耗费很长时间.

问题在于企业是愿意沿着这条路走下去、愿意走多久,还是要另辟蹊径.

"我们计划要求举行加急听证会,以使这项合并案可以带来的巨大利益得到充分评估,"AT&T法律总顾问Wayne Watts表示.

根据汤森路透的数据,30亿美元的协议中止费用将是史上最高.七家投资银行也可能失去近1.5亿美元费用收入.

另一个棘手因素是,这项交易还需要美国联邦通信委员会(FCC)的批准.FCC主席Julius Genachowski表示,他担心对该项交易对市场竞争的影响.

"最後,在做出让步以後,我们还是预计这项交易可以过关,"Liberium Capital分析师Mark James说.

分析师说,这项并购夭折的话,将促使美国三大电话运营商中规模最小的Sprint Nextel Corp(S.N)考虑买下德国电讯旗下的T-Mobile USA.

AT&T股价周三收盘下跌逾3.85%,至28.48美元.竞争对手Sprint股价上涨约5.92%至3.76美元.Sprint称此项诉讼是"消费者的胜利".(完)

--编译 张荻/李婷仪/洪曦/李爽;审校 程琳

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