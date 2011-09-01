中国股市盘前看点--9月1日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布官方8月制造业采购经理人指数(PMI).

--美国第二季非农生产率修正值、8月27日当周初请失业金人数和8月供应管理协会(ISM)制造业指数.

--欧元区8月Markit制造业PMI.

**宏观经济及政策面**

--中国国务院周三召开常务会议称,目前部分央企的结构调整还存在一些困难,资源环境面临较大压力,或显示近年来央企兼并重组进入攻坚战.

--国务院总理温家宝表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.他撰文指出,中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期."我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾.

--面对物价上涨,《人民日报》周四报导称,应客观全面看待其存在的危与机,既要避免价格过快上涨伤害群众,又要看到物价适度上涨会促经济结构调整及发展方式转变,应避免阻碍价格机制发挥作用.

**重点行业和公司**

--上海石化(0338.HK)(600688.SS)周三称,今年上半年的炼油业务录得微利,然而国内成品油价没有跟随原油价格上调,导致7、8月份录得亏损.

--中国保监会数据显示,截至7月末,保险业实现原保费收入9,055亿元人民币,7月新增原保费收入999亿元,较6月保费增速明显放缓.

**海外动向**

--美国股市周三小幅收涨,但标普500指数本月录得逾一年来最大月度跌幅,过去数日的大幅上扬尚不足以修复美国评等遭调降以及对该国再陷衰退的担忧对市场造成的损害.道琼工业指数升53.58点,或0.46%,报11,613.53.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指争夺2,600点整数位及20日均线2,591点.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

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