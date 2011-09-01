黄金是乱世花朵--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

国际经济黑天鹅满天飞，一下子欧债危机，一下子美国债信评等遭调降，国际经济专家高唱二次衰退，大有末日降临的味道，而黄金则成了乱世英雄，在全球投资标的中表现一枝独秀。

涨势已迈入第十一年的黄金，今年脚步仍十分勇健，去年十二月三十一日，黄金的收盘价是每盎司一四二Ｏ．六八美元；今年六月，黄金一度回档到一二九九．八美元，那是今年的最低价，此後，黄金随着国际金融情势起伏不定，飙升的速度加快。

四月二十日，金价突破一五ＯＯ美元关卡；到了七月二十日，又突破一六ＯＯ美元大关；八月八日，又站上一八ＯＯ美元；到了八月二十三日，进一步写下一九一七．九美元的历史高价。国际金融情势愈是混乱，金价的涨幅愈大，金价最大的涨势，就是发生在今年七、八月这一段。

**是否适合再进场,多空两派看法各异

七月一日，黄金最低是一四七八．三美元，但是美国举债上限迟迟乔不拢，金价在七月十六日就冲过一六ＯＯ美元大关；到了标准普尔调降美国债信评等，金价一口气又冲到一八一三．九美元。黄金大涨的另一面，则是股价的大跌，这一段期间，美国道琼指数写下一Ｏ六Ｏ四点的最低纪录，德国股市也创下五三四五．六点的最低纪录，美股大跌逾一六％，德国股市则是一口气暴跌二三．七％，金价喷出，让买黄金的人成为最大赢家。

这一段期间，街头巷尾都是谈论黄金的人，不但一般普罗小老百姓加入炒金行列，各国央行也都跟进。尤其是韩国央行在金价飞越一六ＯＯ美元大关之後，突然买进二十五吨黄金，让韩国央行库存部位从十四．四公吨上升到三十九．四公吨，可以看出黄金库存不够的各国央行，也都感染了黄金焦虑症。

在央行大举买进黄金的推波助澜下，金价一口气飙到一九一七．九美元，金价飙涨，也代表了全球避险情绪推升到最高点。後来，芝加哥期货交易所两度调高黄金期货保证金交易，加上美债、欧债疑虑逐渐降温，金价在短短五个交易日之内，突然大跌二百美元。八月二十五日，黄金一度回挫到一七Ｏ三美元，显然喷出的金价已面临较大回档压力。

目前黄金在一千八百美元上下盘旋，这个价位的金价，适不适合再进场？目前多空两派看法完全不同。例如，巴克莱资本的黄金分析师Suki Cooper表示，金价回档，只是短线碰到压力，未来金市的重点仍是中国与印度的庞大需求，加上九月黄金旺季，中印买家将支持金价再冲新高。

贝莱德（BlackRock）的基金经理Cathereine Raw，质疑欧美领袖处理债务危机的能力，在金融政策变得难以预测的情况之下，资金未来数月仍将流向金市，推升金价的涨势。Hinde Capital的总裁Ben Davies认为，黄金需求强劲，年底必涨破二千美元大关，当然最大的多头则是哈佛大学教授罗格夫，他认为黄金最後会涨到一万美元。

不过看淡黄金的也大有人在。例如，施罗德私人银行（Schroders Private Banking）总裁Rupert Robinson则指出，黄金过去三十四个交易日涨升了二七％，黄金以每天十二美元的速度上涨，未来显然不可能持续下去，他预测金价将跌回一六ＯＯ至一六五Ｏ美元的水平；标普首席技术策略师Mark Arbeter直断金价将下探一四五Ｏ美元。

而另一位具代表性的人物，则是长期呼吁大家持有黄金的「Bullish Review of Commodity Insides」的出版人Steve Briese，一改多年多头论点，指出黄金走势图直线上升，是典型的投机泡沫，长线来看，金价将出现长时间的下调。Briese称，期金短期净空单大增，这些「聪明钱」正在赌金价下跌，而看好金价上涨的都是短线投机客，他预测金价将大幅下调三三％，直探一二五Ｏ美元。

看好黄金与看淡金价的，可谓壁垒分明。从短线来看，芝加哥期货交易所集团（ＣＭＥ）连续调高期货保证金，造成金价从一九一七．九美元下滑到一七Ｏ三美元，这是明显的短线回档讯号。金价短线波动将加大，对目前已经是一千七百或一千八百美元来说，一百美元的波动已微不足道，关键是如何正确地面对黄金的投资。

先前我们已提及白银与黄金的比例，目前一盎司黄金约可兑换四十四盎司的白银，而今年四月二十八日，白银涨到四十九．八四五美元的时候，黄金是一五Ｏ四．三美元，黄金与白银的比例是一比三十。而金融海啸後，黄金一度跌到八七九美元，白银只有十一．九美元，两者相较，拉大到七三．八倍。用这个比例来推算，金价直逼二千美元，很可能是买四十美元的白银比较划算。 关键是如何正确地面对黄金投资

用黄金与白银的兑换比例，我们也可以拿过去一百年来道琼指数与黄金的比例，至少可以看清楚，目前黄金已不便宜。例如，一九二九年道琼指数从三八六．七六点跌到一九三二年的四一．五六点，在一九二九年九月的时候，道琼指数是一盎司金价的一八．四四倍，那个时候，金价一盎司是二十一美元。到了一九三二年，股市大跌了三四五．五四点，道琼指数与黄金的兑换比例是二．一五倍，当这个比例跌到最低的时候，意味了买股可能胜过黄金。

一九四三年第二次世界大战时，全球经济因战争结束了一九二九年种下的大萧条因子，经济迈向复苏，股市涨到一一六三．四点，那个时候黄金一盎司是四十二美元，道琼指数与黄金的比例是二十七．七倍，此时是买金胜于买股的时候。

一九八Ｏ年通货膨胀压力加大，美国利率飙升到两位数，金价在一九八Ｏ年创下八七四美元历史高价。那个时候道琼指数在一千点左右徘徊，道琼指数与一盎司黄金的比值只有一．二八倍。也就是说，金价与道琼指数相差不多。当时油价一桶涨到四十一．六美元，约等于一盎司黄金可以买二十桶油。不过到了Ｏ七年油价一桶飙向一四七．二一美元，这时一盎司黄金只能买六桶油。

一九八Ｏ年是美国历史上重大转机点，那一年雷根当选总统，对上了戈巴契夫，伊朗与伊拉克也打了八年战争，最後油价暴跌到四美元左右，通膨危机也跟着降温。但是美苏冷战期间，这也是美国债务增加的开端。

一九八Ｏ年之前，美债只有一兆美元，对照当前的十四．二八四兆美元，再增加二．四兆美元后的十六．七兆美元，美国债台高筑是谁造成的？其中雷根主政八年，增加一．九兆美元；到了老布希时代，又增加了一．五兆美元；柯林顿八年增加一．四兆美元。其实，美债在柯林顿任内曾出现大转机。九五及九六年美国政府「关闭」二十六天，政府改采「量入为出」的财政政策，美国在二ＯＯＯ年前後四年出现盈馀。

**美国债台高筑已成全球心头大患**

真正让美国国债急转直下的，是小布希上任後增加了六．一兆美元。小布希任内，美国国债狂飙，最大的项目是对伊战争及新增国防支出一．三四三兆美元，减税二．二三七兆美元，刺激经济措施一．四八兆美元，单是这三项加起来就超过五兆美元。

到了欧巴马上台，这三年多，美债又增加二．四兆美元，目前美债规模是十四．二八四兆美元，美国债台高筑已成为全球心头大患，也成了金价飙涨最重要的基本面支撑因素。美国为了还债，印钞票是最容易解决的手段，各国政府印钞票，黄金的价格便易涨难跌，这是美国国会表决调高美债上限，造成金价大涨的最重要背景。

未来欧巴马要减债，有相当难度的考验，但并非不可能。因为只要美国从阿富汗撤军，伊拉克驻军已不多，美国减低国防支出，负债就能有效下降。另外，小布希时代的减税措施也要节制，一些非国际及非必要开支的社福与健保项目，钱若能花在刀口，国债危机并非不可能化解。

那麽这时回头看金价，从一九八Ｏ年到一九九九年，金价是一段暴跌的二十年岁月，黄金从八七四美元到一九九九年九月，最低跌到二五一．九五美元。黄金跌了二十年，当时市场流行一句话叫「十年黄金变烂铜」，因为黄金不会孳息，还要交银行保险柜的费用，堪称是负利率。从八Ｏ年代起的二十年，黄金价值一落千丈，到了二ＯＯＯ年左右，美国道琼指数却搭上网路科技快速列车，飙升到一四一九八点的历史新天价，那个时候道琼指数是一盎司黄金的四十二．八八倍，这是道琼与黄金比例拉升到最高的时候。

从道琼与黄金百年史来看，道琼与黄金比例拉到最大的三个高点，一是一九二九年的十八．四四倍，一次是一九六六年的二十七．七倍，一次是一九九九年的四十二．八八倍。这三个高点大约相隔四十年。而已经出现的两个低点，一次是一九三二年的二．一五倍，一次是一九八Ｏ年的一．二八倍，那麽道琼与金价的第三个低点会出现在哪里？

以八月二十九日道琼指数收盘价一一五三九点，黄金每盎司一七九六美元，道琼与黄金的比例是六．四二倍，这个比值与一九三二年的二．一五倍、一九八Ｏ年的一．二八倍，仍有一段距离。以六．四二倍的比值来判断，还不能判定黄金高点已过去。但是最少说明一点，黄金涨幅已大，已不是最好的投资标的。

黄金已走过真正黄金十年，Ｏ一年黄金全年涨幅Ｏ．七％，Ｏ二年又涨二五．六％，Ｏ三年再涨一九．九％，Ｏ四年涨四．六％，Ｏ五年涨一七．八％，Ｏ六年又涨二三．三八％，Ｏ七年涨三一．九％。Ｏ八年金融海啸，金价又涨四．三％，Ｏ九年再涨二五％，一Ｏ年又涨三Ｏ．七％，今年若以一九一七．九美元天价来算，又涨了三五％，这是历史上罕见的「黄金盛世」。

**黄金只能高来高去,已不适合长期投资**

黄金已走过漫长十一年走势，只能高来高去，已不适合长期投资。最近在欧债、美债危机中，黄金已成为市场恐慌最佳避险英雄。并不是黄金真有投资价值，关键仍在市场炒作力量。因为黄金市值并不大，只要全世界炒金的大家一起来，金价非大涨不可。

例如，美国是最大藏金国，美国有八一三三．五公吨黄金，市值不过是四六九Ｏ亿美元，这对照美国有十四．二八四兆美元国债，美国库存黄金只是九牛一毛而已。把全世界央行库存黄金加起来，大约不超过二兆美元。再把民间的藏金加上去，黄金也不会超过十兆美元，对于各国拥有的债券部位，黄金只能算是有利于炒作的小型股。今年金价大涨，说穿了，无非是避险意识极度被夸大下的「炒作」。理性投资人对无限飙涨的金价，应当居高思危。

最近世界银行行长佐立克倡议，全球回到金本位时代，这只是一个理想，想必他是想匡正极度印钞票的歪风。真正要用黄金作准备，恐怕这个世界会瘫痪，因为全世界的黄金没有那麽多。

黄金大牛市已经历十一年，何处是尽头？谁也不知道，只是现在不宜买金。但是黄金绝对是观察世界经济荣枯的最佳指标，只要黄金无限度的飙涨，那麽这个世界铁定没希望，黄金才是真正乱世的花朵。 (完)

--整理 张雅菁/林高丽

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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