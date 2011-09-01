中投公司酝酿内外投资分拆 央行有意注资千亿美元--报载

路透上海9月1日电---第一财经日报周四报导,一份关于中国主权财富基金--中国投资有限公司[CIC.UL]的架构改革及注资问题的报告在多日前即已形成,根据该方案,中投将变身控股公司,成立中投国际,专注于海外投资,并与中央汇金投资公司分账,之後由央行直接对中投国际进行注资,注资金额约为1,000亿美元.

若获央行注资,中投国际将成为中国财政部和央行共同拥有的投资公司.报导强调,这份由财政部、央行等部门共同参与制订的解决方案已经上报国务院,但尚未获得最终通过.

作为中投公司全资子公司的中央汇金投资公司已投资了工行(601398.SS)(1398.HK)等数家国有银行股权及多家保险和证券公司股权.在中投初始运营的2,000亿美元资金中,汇金所用、对国内金融机构投资的规模目前已累计约900亿美元,中投海外运营的资金规模则为1,100亿美元左右.

在2008年和2009年的年报中,中投均公布了两套利润率:一是全球投资组合回报率,用以衡量中投海外投资的收益水平;二是资本回报率,属海外投资回报与汇金在国内投资回报的结合.2008、2009年,中投的全球投资组合回报率分别为-2.1%、11.7%,但在合并同期汇金报表後,其资本回报率分别调增为6.8%、12.9%.

报导指出,新近公布的2010年年报,却只公布了中投全球投资组合回报率为11.7%,并未公布整体的资本回报率.但据中投公布的2010年合并报表的利润率和资产负债表,2010年中投的资本回报率超过了13%.汇金所持国内金融机构股权对应的每年持续高额的分红,成为整个中投的"现金奶牛".

报导称,自中投再注资的问题摆出来之後,在继续注资的方式上,就一直有很大争议.各方的方案大致有三:一是继续沿用过去的方式,由财政部代为发行特别国债,从央行购买外汇储备,再由财政部注资中投;二是由央行直接注资中投;三是央行将外汇储备资金委托给中投管理.

报导指出,在这几种方式中,财政部倾向于沿用第一种方式继续对中投注资;而央行则倾向于采取第二种方式,直接注资中投,或继续加大注资规模,在中投的股权结构中取得高于财政部的控股地位.

中投公司成立于2007年9月,是一家从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司.中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为其注册资本金.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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