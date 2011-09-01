国家海洋局周四起对康菲完成封堵溢油源等情况进行核查

路透北京9月1日电---新华社周四报导称,中国国家海洋局将于今日起,对渤海溢油事故中康菲公司完成"两个彻底",即"彻底排查溢油风险点,彻底封堵溢油源"的情况进行核查.

康菲石油中国有限公司周三表示,已完成中国海洋局的要求,查明并且封堵了溢油源,并表示对渤海湾溢油事件表示歉意,将承担其责任.

康菲中国网站昨日的新闻稿援引其向中国海洋局提交的一份综合报告称,其"确认已经完成'两个彻底'的要求,汇报了封堵溢油源的措施,并包括第三方的确认."

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

康菲8月19日称渤海湾已没有矿物油油基泥浆泄漏,但时隔三天,其又承认在蓬莱19-3油田C平台发现九处海底油污渗漏点.

中国海洋局上周五明确表态,将在8月底前完成损害评估,并于9月1日後对生态造成的影响与损害另外追索赔偿,届时还会考虑叠加的损害影响.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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