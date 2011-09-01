物价适度上涨会促经济结构调整及发展方式转变--人民日报

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月1日电---面对居高不下的物价压力,《人民日报》周四称,应客观全面看待其存在的危与机,既要避免价格过快上涨伤害群众,又要看到物价适度上涨会促经济结构调整及发展方式转变,应避免阻碍价格机制发挥作用.
报导称,经济结构中存在的许多矛盾,都是因为人为扭曲或者压低价格所致,适度容忍物价的上涨有助于经济结构调整,如农产品价格的上涨有助于平衡城乡发展,而劳动力、原材料等生产要素的上涨,能将落後的污染的低附加值的企业逼出市场.
报导引述中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立称,物价上涨对中低收入群体冲击较大,急需政府完善社会救助机制,增加对大学生和低收入人群的补贴力度.
"政府提高工薪阶层的收入也十分必要,如进一步落实《劳动法》、完善工资形成机制、加大国有企业红利上缴比例、加强税收对收入分配的调节作用等."中国人民大学经济学院副院长刘元春亦称,政府还应破除部分行业的垄断,缩小行业收入差距.
中国总理温家宝在9月1日出版的《求是》杂志撰文指出,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.今年以来,"我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾."
另一方面,刘元春认为,经济结构调整的过程中,价格释放是很重要的一个手段.原先很多隐形的成本,如土地、能源资源等生产要素及环境成本并没有纳入商品和服务成本中.随着市场机制的完善,这些成本逐渐显现,自然会推高物价总水平.
在此前提下,提高对物价上涨的容忍度,让"两高一资"和低附加值企业无利可图,让长期吃低成本饭的企业退出,让国际收支渐趋平衡,让企业主动转型升级.
此外,中国人民大学经济学院教授李义平建言,政府今後要持之以?地重视农业发展,把更多的生产要素配置给农村.在农田水利建设不完善、农业规模化程度不高的情况下,受天气因素影响,产量会有较大的波动,这给农产品价格的周期波动带来很大的不确定性.
刘元春认为,今後中国还要在合适的时机,加快能源资源价格的市场化改革.只有能源、资源价格得到更真实的反映,经济发展方式转变的步伐才会更快.
发改委周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.中国政府今年年初提出的通胀目标要控制在4%以内.而1-7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为5.5%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。