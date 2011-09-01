中国险资投资渠道有望松绑--报载

路透上海9月1日电---中国保险资金投资渠道可望进一步松绑.据上海证券报周四报导,保监会已着手制定一系列拓宽保险资金投资渠道的新规,其中包括允许险资投资香港衍生品,无担保债券投资上限可望达到30%等.

报导称,保监会正在修订保险资金境外投资管理办法实施细则,拟开放险资在香港资本市场上的投资范畴,从过去单一投资股票、债券及基金,拓展到衍生品.

其他"松绑"举措还包括,险资在债券市场投资领域将更加宽泛,无担保债券投资上限将突破20%,有望达到30%;探索保险资金参与保障房建设的实现途径,在试点基础上逐步推进;改革私募股权投资基金(PE)投资牌照审批程序,只要现场验收合格後即可放行等等.

中国险资的境外投资上限为15%.而香港交易所旗下的衍生产品市场为各类期货及期权产品提供交易的市场,这些衍生产品包括股票指数、股票及利率期货及期权产品,品种繁多.对于有一定风险承受能力的投资者来说,做投机或对冲都是不错的选择.

报导指出,在险资投资PE方面,在首张PE牌照花落中国人寿(601628.SS)(2628.HK)後,目前中国平安(601318.SS)(2318.HK)也在积极筹备,并已经向保监会申报PE牌照.

此前所有PE投资必须通过"一事一议"的方式,逐一报送保监会审批.而有了牌照之後,只要在监管规定的额度之内,保险公司可以自主评估、自主选择,对于提高投资效率大有裨益.

按照股权投资5%上限和相关PE基金产品投资4%,双方合计不超过5%的投资上限计算,中国人寿集团以888亿元居各保险公司之首,其次是平安保险集团和太平洋保险集团(601601.SS)(2601.HK),可投资PE资金规模分别达到586亿元和238亿元.已有保险资产管理公司牌照的10家保险公司从事股权投资PE的资金总额可达到2,371亿元.

稍早保监会公布的《中国保险业发展“十二五”规划纲要》提出要适时调整保险资金投资政策,将不断拓宽保险资金运用的渠道和范围,稳步推动保险资金投资不动产、未上市股权和战略性新兴产业.

中国保监会最新公布数据显示,7月保险投资总额达35,727.16亿元人民币,较6月增加1,334.5亿元.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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