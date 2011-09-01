《信报》：中菲各取所需 南海争端缓和

（9月1日社评）

菲律宾总统阿基诺三世应中国外交部之邀访华,在启程前强调,此行希望加强中菲两国贸易关系,并淡化南海争端议题,中国显然亦乐意加强两国经贸关系,通过”经济外交”将双方在南海的争拗降温.照目前形势观察,菲律宾在背靠美国力量的战略基础上,充分利用南海争端以攫取更大的经济利益;中国则利用双边经贸关系,强化以双边谈判解决南海问题框架的力量,避免陷入多边化解决争端的困局.

中国是菲律宾第三大经贸夥伴(首次名为美国及日本),去年双边贸易额约280亿美元,比前一年增长逾35%.在东盟十国中,双边贸易量只属中游.据中国国家副总理王岐山昨天透露,中菲两国即将签署”中菲经贸合作五年发展规划”,争取2016年双边贸易额突破600亿美元,以扣紧两国未来发展的合作关系.

中菲两国在南海争端经过今年来多次”短兵相接”,菲律宾强调以多边机制磋商解决.形势发展至今,南海争端突显了一个特点,即很难得出一个各”声索国”都认同的解决模式,包括以国际法仲裁;且在可见将来,中国也无法通过双边协商解决争端.昨天,胡锦涛与阿基诺会面,只能重弹”搁置争议、共同开发”的调子.

由于美国与东南亚国家的关系已高度制度化及多边化,中国继续坚持以”双边协商”的框架解决争端,只会予美国更多深入介入的机会,并利用多边关系协议或制度,合纵连横,陷中国于更被动的位置.中国以经济外交来强化”双边协商”模式的解决争端能力,战略作用很有限.(P02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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