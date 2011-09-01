在战与和上卡扎菲两子传递相反信息

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透利比亚的黎波里/TAWARGA8月31日电（记者 Samia Nakhoul/Maria Golovnina）---卡扎菲两子周三通过电视广播传递相反信息，一人希望谈判换取和平，另一人则誓言将进行“消耗战”。
这是卡扎菲大势已去的最新明证。利比亚内战已进行了6个月，海岸控制权争夺即将进入最後决战。
北约战机对卡扎菲老家苏尔特及周边的卡扎菲部队进行空袭，大量难民逃出，担心苏尔特会爆发血腥之战。
反抗军攻占首都的黎波里一周後，暂停对苏尔特和卡扎菲位于沙漠深处据点的攻击，国家过渡委员会要求苏尔特的卡扎菲军队周六前投降。但前线交火和北约空袭仍在持续。
卡扎菲之子萨阿迪(Saadi)在阿拉伯电视台（al-Arabiya）上称，其父已同意他与国家过渡委员会进行谈判，“我们讨论了以结束流血冲突为前提的谈判”。
利比亚反抗武装驻的黎波里的军事委员会负责人贝尔哈吉（Abdul Hakim Belhadj）对路透社称，他已经与萨阿迪通电话，并承诺若其投降，将会受到体面对待。
但卡扎菲之子赛义夫（Saif al-Islam）对北约部队进行挑釁，称战斗将继续。
他在叙利亚Arrai卫星电视台播放的声明中称：“我们必须夜以继日地进行消耗战，直到将这些帮派和叛徒从这片土地上清除。我们向人民保证，我们决不让步，司令官状态良好。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。