在战与和上卡扎菲两子传递相反信息

路透利比亚的黎波里/TAWARGA8月31日电（记者 Samia Nakhoul/Maria Golovnina）---卡扎菲两子周三通过电视广播传递相反信息，一人希望谈判换取和平，另一人则誓言将进行“消耗战”。

这是卡扎菲大势已去的最新明证。利比亚内战已进行了6个月，海岸控制权争夺即将进入最後决战。

北约战机对卡扎菲老家苏尔特及周边的卡扎菲部队进行空袭，大量难民逃出，担心苏尔特会爆发血腥之战。

反抗军攻占首都的黎波里一周後，暂停对苏尔特和卡扎菲位于沙漠深处据点的攻击，国家过渡委员会要求苏尔特的卡扎菲军队周六前投降。但前线交火和北约空袭仍在持续。

卡扎菲之子萨阿迪(Saadi)在阿拉伯电视台（al-Arabiya）上称，其父已同意他与国家过渡委员会进行谈判，“我们讨论了以结束流血冲突为前提的谈判”。

利比亚反抗武装驻的黎波里的军事委员会负责人贝尔哈吉（Abdul Hakim Belhadj）对路透社称，他已经与萨阿迪通电话，并承诺若其投降，将会受到体面对待。

但卡扎菲之子赛义夫（Saif al-Islam）对北约部队进行挑釁，称战斗将继续。

他在叙利亚Arrai卫星电视台播放的声明中称：“我们必须夜以继日地进行消耗战，直到将这些帮派和叛徒从这片土地上清除。我们向人民保证，我们决不让步，司令官状态良好。”（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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