《普森专栏》身为经济的守护者 央行没有呆立不动的藉口

(本文作者为英国央行货币政策委员会(MPC)九名委员之一.以下内容仅代表个人观点)

撰稿 普森(Adam Posen) 编译 沈以文/王洋/蔡美珍

早该让货币政策担起更多提振经济的责任.杰克森霍尔的央行总裁会议召开了也结束了,即使绝大多数的经济学家认为发达经济体的前景相当黯淡,期间仍不乏央行按兵不动的各种藉口.

然而,财政政策失当,以及前段时间量化宽松措施可能带来的後遗症,则受到过分强调.七国集团(G7)央行必须买进更多资产,才能止住经济下滑和产能持续缩减,同时保住债务可持续性--尤其是在合理的财政和财务整顿措施损及短期复苏的情况下.更宽松的货币政策将增强其他政策改善的机会,也会提高这些政策的效能.

我们也早该摆脱通胀幽灵了.发达经济体的通胀未面临持续上升的威胁,央行行动不该绑手绑脚.薪资增幅很弱,就算在德国,最多只称得上符合物价稳定;薪资增幅赶不上近期的实质物价大涨,突显就业市场持续走弱.财政紧缩措施、家计收入下降再加上油价上涨,都压制了消费,而这些因素都还在继续.如果消费者信心并非先天不良,油价上涨的冲击不会如此之大.

商品价格因此再度震荡起伏,所以货币政策不应该回应这些短期震荡(而西方经济体增长减缓将把商品价格推得更低).信贷和广义货币供应量几乎未见增长,经常帐赤字缓慢缩减,因此不会出现资产价格泡沫.重点是,不管数据如何被解读,G7长期公债收益率(殖利率)并未显示通胀预期持续上升.

我们之中有些人已经预见到这情况.这是金融危机後会出现的状况,尤其是那种同时席卷各个市场的危机.这也是为什麽我一年前就开始在英国呼吁实施更多量化宽松措施.即便有些人认为近期的负面消息是反映新的问题,而非危机中所暴露的长期软肋(脆弱的中欧银行体系、美国财政决策功能不彰、英国过度依赖金融业),但这仍已足以让我们下调此前对经济增长和通胀的预估,到需要采取进一步货币刺激措施的水准.

预期经济下滑,并非意味着势必会出现下滑,目前的险峻经济前景,有些部分肯定仍可补救.无论是1930年代末期的全球危机、1990年代末的东亚危机、抑或2000年代日本所经历的危机,经验都告诉我们,极宽松的货币政策可以缓和经济实质调整的过程,减轻调整对经济和民众的冲击.而力度不够的货币刺激措施,则会使得财政和金融问题更佳恶化,进而有可能引发政治领导层针对货币政策失误采取行动,而这是很危险的.若时机不成熟便收紧货币政策,後果更是可想而知.

诚然,2008年末以来全球央行所实行的量化宽松措施,并没有带来强劲且持续的经济复苏.我曾在2009年10月提出过警告,机械式的货币主义靠不住,且央行资产负债表中持有资产所提供的刺激效应,减弱速度会以比许多人预想的还更,因此,唯有达到内需持续复苏的情况,央行方能得知已经购足了资产.基于这论点,G7各国央行需要购买更多资产,也无须担忧买过头.该论点并非放弃宽松努力的理由.

英国央行和美联储的资产购买行动,对消费、对风险资产的相对价格、对信贷可取得性、对金融体系流动性都有显着的积极效应,这点是显而易见的.如果因为某部分注资所带来的效应不如部分人的期望,使得改善幅度不尽人意,那就需要加大力道.

除了一些政治性的反对声浪外,扩大购买资产没有什麽负面的副作用.量化宽松开始真正发挥效果的两年半时间,英镑贸易加权汇率一直持平,欧元贸易加权汇率虽有波动,但维持在先前水准的5%波幅内.美元贸易加权汇率从2009年1月以来贬值10%,考量到所有因素的话,这个贬幅并不算大,而且至少有一部分贬幅是因为美国经济前景下修,因此第一轮或第二轮量化宽松造成的贬幅不多.

因此,一些吹捧金价以及希望维持本国货币汇率低估人士所宣称、央行实施量化宽松将使该国货币大贬的说法,已经证明是缺乏根据的.我们应该讨论购买资产的本质:也就是对那些需求短期严重不足的经济体,注入大量补给.换言之,正如许多货币理论学家及历史学者所说的,购买资产对央行而言根本不算非传统措施.唯一的例外在于所需要的规模,而所需规模取决于需求不足的程度.

没错,重整不足的金融体系及房地产市场确实会阻碍货币刺激措施的传导效果,同时也直接抑制了经济成长.但进一步宽松货币,可以让应该获得资金的借款户稍微容易克服金融体系的缺陷,银行业者稍微容易筹到它们绝对需要的较高水位资本.如果各国民选政府能够推动银行业改革,处理掉房地产过剩问题,那麽央行的流动性供应将减轻随之而来的高风险放贷--对货币政策效果形成正面回馈.

同样的,财政管理不当,确实抵销了货币层面对降低利率及稳定通胀预期的努力.不过,每当央行不只是谆谆教诲,而是进一步扬言停止提供刺激措施,企图迫使民选官员严守财政纪律,结果都是失败.日本央行便是如此,在1990年代作出错误尝试而且徒劳无功;这种结构性缺陷可以说,是欧元区问题的一个主要来源.

货币政策对这种财政状况的适当回应,就是宽松政策,以免让经济衰退扼杀了财政整顿,或是让预算争执变得棘手.无论如何,七国集团(G7)的货币政策必须接受这个事实,未来几年主要经济体将经历财政紧缩,平均每年以高于国内生产总值(GDP)的1.5%幅度紧缩,而当所有经济体的财政政策同时朝着相同方向改变,这个政策的加乘倍数将会提高.

当你担任守门员的时候,没有任何呆立不动的藉口,即使有时确实会没挡住一些射门而显得很丢脸,即使是队友防守不够.进一步的货币刺激措施是当前发达经济体的最後一道防线.如果想要让我们的经济还有迎头赶上的希望,G7央行应该买进更多资产.(完)