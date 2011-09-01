温家宝：尽可能使物价涨幅在下半年降得多一些

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月1日电---中国国务院总理温家宝撰文表示,要尽可能使物价涨幅在下半年降得多一些,保持物价总水平基本稳定;且既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动.
求是理论网周四刊登温家宝的文章并称,要避免货币政策滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响;要合理把握政府管理价格的调整时机和力度,加强价格监管.
他并表示,房地产调控效果初步显现,但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间.未来要"坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处".
对于备受关注的地方政府性债务问题,温家宝称,抓紧清理规范地方政府融资平台公司,严格控制增量,逐步消化存量.
他还表示,人民币升值将加大中国企业面临的压力,要管好用好外汇储备存量、逐步减少增量,防止热钱大量流入.
对于外部环境,温家宝指出,全球经济依然脆弱,主权债务问题短期内很难缓解,将明显拖累世界经济进程.外需疲软与成本上升叠加将进一步挤压外贸企业利润空间.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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