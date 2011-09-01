中国西部地区兴起将推动新一轮汽车销售增长--普华永道

路透法兰克福8月31日电---调查显示,中国汽车生产在未来几年将保持9.3%的增长率,到2017年产量翻番,得益于偏远地区的中产阶级蓬勃兴起.

普华永道(罗兵咸永道)发表调查报告称,到2017年中国汽车产量将增至2,700万辆,因沿海富裕地区之外的所谓三线城市的汽车需求猛增,去年三线城市的人均可支配收入超过40,000元人民币(6,269.101美元),相当于一辆小型轿车的成本.

中国约有130座城市的居民总数超过100万,到2025年此类大城市数量有望增至220座,令准备购买第一辆车的新客户来源持续增长.

"德国汽车制造商,特别是豪华车厂商,目前在中国有望抢得先机,"普华永道欧洲汽车业务主管Felix Kuhnert周三告诉德国Reuters Insider.

"他们占据豪华轿车市场78%的份额,我们相信德国汽车厂商能采用适宜的举措来巩固竞争优势,并在未来市场增长中分得较大份额."

到2015年中国净资产超过100万美元的富人将达到100万,豪华轿车生产商大众旗下奥迪,宝马汽车(BMW)(BMWG.DE),或戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰(Mercedes-Benz)将瞄准这一富裕群体.

Kuhnert并称,奔驰、奥迪、大众和宝马将扩大中国本地的汽车产量,到2017年增长50%至300万辆.

"我们预计,中国消费者的消费行为将很快发生转变,掀背型轿车,两座轿车和旅行车不再是不受认可的车型,因此他们已变得思想开放,显然在模仿某些西方的潮流,特别是东部沿海地区的消费者,"Kuhnert在专访中表示.

为跟上持续变化的消费模式,轿车厂商正不得不设立更多研究设计中心,以迎合中国顾客日益挑剔的品味.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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