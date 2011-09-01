中投公司酝酿内外投资分拆

《第一财经日报》周四报道,一份关于中国主权财富基金--中国投资有限公司的架构改革及注资问题的报告在多日前即已形成,根据该方案,中投将变身控股公司,成立中投国际,专注于海外投资,并与中央汇金投资公司分账,之後由央行直接对中投国际进行注资,注资金额约为1,000亿美元. 路透