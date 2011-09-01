在战与和上卡扎菲两子传递相反信息

卡扎菲两子周三通过电视广播传递相反信息，一人希望谈判换取和平，另一人则誓言将进行“消耗战”。卡扎菲之子萨阿迪在阿拉伯电视台上称，其父已同意他与国家过渡委员会进行谈判，“我们讨论了以结束流血冲突为前提的谈判”。但他另一子赛义夫对北约部队进行挑釁，称战斗将继续。路透