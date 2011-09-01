温家宝称稳物价仍是宏观调控首任

中国国务院总理温家宝在9月1日版第17期《求是》杂志中撰文表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变,指出中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期.分析人士认为,这意味中国通胀压力仍较大,放松货币政策或尚不可期. 路透