美国政府欲阻止AT&T收购T-Mobile

美国奥巴马政府提起了诉讼,要求阻止美国电话电报公司(AT&T)以390亿美元并购无线同业T-Mobile,因担心该交易损害竞争.此次为奥巴马政府迄今为止对并购交易发起的最大挑战,将可能令AT&T付出高昂的代价. 美国电话电报公司准备在法庭上反击政府的决定.路透