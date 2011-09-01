中国环保组织指责苹果无视在华供应商污染

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京8月31日电（记者 Michael Martina）---中国环保组织谴责苹果(AAPL.O)无视其供应商污染中国环境。
一环保组织联盟周三发布一份46页的报告称，“苹果疑似供应商”有毒排污对当地社区和环境造成影响，并企图掩盖污染行为。
随着中国经济飞速发展，环境大面积恶化，政府因未能采取行动控制污染遭受批评。
该报告发布在北京公众环境研究中心网站（www.ipe.org.cn）上。报告称：“苹果供应链的大量排放，对公众的健康和安全造成了危害。”
报告称，27家苹果疑似供应商出现过环境问题，包括有毒气体排放和重金属污染。报告称，紧邻某苹果供应商的村庄还出现了“癌症患病率急剧增加”。
报告称，苹果选择“利用发展中国家环境管理的漏洞……攫取超额利益”。
苹果向来不披露供应商名单。该环保组织联盟称，案头和5个月的实地调研，最终形成了这份报告。
报告称：“大量IT供应商超标违规记录已经公开，但苹果选择不去面对，而是继续使用污染企业做供应商，这就应该看作是苹果公司蓄意所为。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。