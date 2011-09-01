中国官方PMI中出口订单下滑部分因发达国家债务危机--统计局

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月1日电---中国国家统计局周四表示,中国8月官方制造业PMI中出口订单分项下滑,部分是受发债国家债务危机的影响.
"(出口订单分项)降至临界点以下,表明受全球大宗商品价格上涨、发达国家债务危机以及外需不振等不确定性因素影响,制造业企业国外订单量减少,出口面临挑战,"统计局网站刊登的新闻稿称.
统计局是在对稍早公布的中国8月官方PMI进行解读.
稍早中国物流与采购联合会(CFLP)公布,8月官方制造业采购经理人指数(PMI)环比回升0.2个百分点至50.9,逆转此前四个月连续下滑的趋势.其中出口订单指数为48.3,比上月下降2.1百分点,降至临界点50以下.
统计局并指出,调查结果显示目前制造业企业面临的主要困难包括,企业资金周转困难,越来越多的供应商采取"款到发货"的经销策略.
另外,原材料价格依然居高不下,加之劳动力、物流成本不断加大,部分企业难以承受;煤炭、天然气等资源性原材料供应紧张等.(完)
更多详情,请点选国家统计局网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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