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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 1日 星期四 11:26 BJT

中国基金经理未来三个月股票建议配比创14个月新低

路透最新月度调查显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比降至79.3%,创下14个月新低;债券和现金持仓建议配比则明显上升.在海内外经济形势疑云密布的情况下,基金经理谨慎气氛更显浓厚.本次共有九位基金经理参与调查.上月调查的股票建议配比为84.5%.路透

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