惠普宣布最後一次生产TouchPad

惠普计划''最後一次''生产TouchPads.几天前惠普刚宣布将停止旗下平板电脑生产线. 惠普在周末将原价399-499美元的平板电脑大降价到99美元,激起购机热潮, 此後公司宣布平板电脑被终结的命运暂时改弦易辙. ''库存减少的速度很惊人,''惠普说.''我们决定最後一次生产TouchPads以满足需求.''路透