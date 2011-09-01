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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 1日 星期四 11:25 BJT

惠普宣布最後一次生产TouchPad

惠普计划"最後一次"生产TouchPads.几天前惠普刚宣布将停止旗下平板电脑生产线. 惠普在周末将原价399-499美元的平板电脑大降价到99美元,激起购机热潮, 此後公司宣布平板电脑被终结的命运暂时改弦易辙. "库存减少的速度很惊人,"惠普说."我们决定最後一次生产TouchPads以满足需求."路透

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