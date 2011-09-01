很多美国大型企业估值低于金融危机时水平

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透纽约8月31日电---标准普尔500指数成份股中10%的企业,估值低于2008-2009年市场大跌後的水平,包括苹果和摩根大通等.
汤森路透数据显示,尽管标准普尔500指数成份股获利连续数季超越市场预期,投资者信心低迷将至少50家美国大型企业的预期市盈率推至低于危机时的水平.
"避险情绪如此高涨,以至于连高质量的美国普通股都在卖出的行列中."Harbor Advisory Corp首席投资官Jack de Gan称.
汤森路透数据显示,72%的标准普尔500指数成份股企业第二季获利超越市场预期.周二公布的最新预估显示,2012年获利增幅料为14.1%,仅较7月1日的预估值下降0.2个百分点,仍高于4月1日13.6%的预估.
科技股、金融股和非必须消费品股的估值接近10年低位.(完)
--编译 李富强;审校 张若琪
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