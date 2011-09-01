瑞银建议多关注公司债 避开发达国家政府债券

路透苏黎世8月31日电---瑞银集团UBSN.VX表示投资人应买进公司债,并避开发达经济体政府债券及股票,因这些国家债务危机疑虑不断.

"在目前这样的不确定时代,我给投资人的建议是应该优先关注较具防御性的资产."瑞银财富管理主管Juerg Zeltner在路透预先取得的一份致客户通讯中称.

"但考虑到美国、日本和许多欧洲国家的债务危机,我会避开政府债券.目前最有可为的资产类别是公司债."他说.

Zeltner称,由于他预期欧元区债务危机无法迅速解决,投资人也可能考虑买进新兴经济体的政府债券、澳元、加元及挪威和瑞典克朗.

"适当分散的投资组合还应该包括大宗商品和房地产等非传统资产.尤其黄金在混乱不安的时代持续提供了极佳的保护."他说.

Zeltner称,高收益债券价格便宜."自金融危机以来,许多发行人的债务已大幅降低,目前资产负债表相当健全.但投资人仍应慎选."

Zeltner建议医疗保健和电信等防御领域,因德国和欧元区其他国家经济放缓;并建议避开消费性耐用品或能源企业等景气循环业.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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