中国官媒称利比亚战後重建应由联合国主导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京9月1日电--中国官方报纸《人民日报》周四发表评论文章，警告西方国家应由联合国主导利比亚的战後重建，称中国政府将在卡扎菲下台後捍卫中国在利比亚的经济利益。
《人民日报》明确表达了中国政府对美国、欧洲国家以及北约可能在利比亚战後谋求自身影响力的疑虑。该文章刊出恰逢多国领导人在巴黎开会商讨利比亚未来之时。
在本次“利比亚之友”国际会议上可能讨论联合国的作用问题。包括法国总统萨科齐、英国首相卡梅伦等多国领导人参会，中国派出了级别相对较低的外交部副部长翟隽，作为观察员参会。
《人民日报》的文章表示，“作为安理会常任理事国，中国有充分的理由强调联合国的主导作用。”
文章指出，伊拉克、阿富汗以及利比亚的现实表明，如果在战後重建上不是由联合国来主导国际参与，可能陷入错误的结果。
“回顾本世纪以来的三场局部战争，不难看到这样一个清晰的脉络：联合国初期的介入还是比较及时的，随着事态的发展演进，美国及其北约盟友走上前台，逐步将联合国排挤出局”，上述文章称。
文章指出，重复以上模式可能伤害利比亚人民，并损及中国的利益。
文章表示，“强调联合国在利比亚问题上的主导作用，是维护利比亚重建过程中的公正性”。文章称中国在利比亚的投资相对集中在通讯和建筑等领域。
文章最後指出，“中国愿意为利比亚未来重建发挥积极作用，也将对自己在利比亚的合法权益给予应有的关注。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。