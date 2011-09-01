中国商务部就原材料出口限制案向WTO提出上诉

路透北京9月1日电---中国商务部周四表示,中方已就原材料出口限制案向世贸组织(WTO)争端解决机构提出上诉,要求推翻专家组报告的部分裁决.

刊登在商务部的新闻稿显示,今年7月5日,WTO向成员方发布美国、欧盟、墨西哥2009年诉中国原材料出口限制措施案的专家组报告.专家组分别就案件审查范围、出口关税、出口配额、中方援引例外条款抗辩、出口配额分配及管理、出口许可证发放、最低出口限价等七个方面做出裁决.

其中,专家组支持中方关于案件审查范围、出口配额分配及管理、出口许可证发放等方面的大部分观点和立场,认定中方取消了出口限价有关措施,认同中方对耐火粘土和萤石采取的综合管理措施.

但专家组同时也裁定中方涉案的出口关税和出口配额措施不符合中方加入WTO的承诺和有关世贸规则,且未满足保护可用尽自然资源、保护人类生命健康等例外条款的条件.

根据争端解决程序,当事方可在专家组报告散发後60天内提出上诉,上诉机构通常在收到上诉通知後三个月内做出裁决.

新华社周四报导称,2009年,美国、欧盟、墨西哥相继就中国限制部分工业原材料出口向WTO提出申诉,要求与中国在世贸组织争端解决机制下展开磋商.

三方指责中国的理由是中国对用于钢铁、铝和化工产品生产的铝土、焦炭、镁、锌等9种原材料进行出口限制,从而推高了国际市场原材料价格,并使得中国相关企业在国际竞争中获得了"不公平优势".(完)

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--发稿 康熙泽; 审校

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