1日午间分析：沪指早盘弱势震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘继续弱势震荡整理，尽管沪综指盘中一度震荡攀升站上5日均线，但是在政策放松预期落空以及资金面承压的拖累下，最终回落，午盘沪综指报收于2562.52点，下跌0.19%。
笔者认为，日前提出的扩大准备金缴存范围的消息对市场冲击较为明显，就在投资者普遍预期政策放松的时候，扩大准备金缴存范围的举措不仅对银行板块造成冲击，同时也再一次使得投资者预期落空，这使得A股反弹缺乏基础，预计近期大盘仍将维持反复震荡格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。