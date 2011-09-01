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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 1日 星期四 12:08 BJT

1日午间分析：沪指早盘弱势震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续弱势震荡整理，尽管沪综指盘中一度震荡攀升站上5日均线，但是在政策放松预期落空以及资金面承压的拖累下，最终回落，午盘沪综指报收于2562.52点，下跌0.19%。

笔者认为，日前提出的扩大准备金缴存范围的消息对市场冲击较为明显，就在投资者普遍预期政策放松的时候，扩大准备金缴存范围的举措不仅对银行板块造成冲击，同时也再一次使得投资者预期落空，这使得A股反弹缺乏基础，预计近期大盘仍将维持反复震荡格局。（完）

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