8月北京等十大城市住宅均价环比下降--中指院

路透北京9月1日电---中国指数研究院周四称,8月百城住宅均价与7月基本持平,其中北京等十大城市住宅均价环比下降0.41%,为去年9月以来首次下降.

中指院报告并称,8月十大城市住宅平均价格为15,773 元人民币/平方米;同期全国100个城市住宅均价为8,880元/平方米.

十大城市中,重庆(主城区)、天津、深圳、成都、杭州、南京、上海等七个城市住宅价格环比下降,城市数比上月增加3个;除重庆下降1.12%外,其馀6个城市降幅均在0.5%以内.

"今年1月这些城市先後出台限购政策,以上数据表明当地住宅市场价格受政策的影响较大,"报告分析称.

同时,8月全国100个城市中,有56个城市住宅价格环比上涨,44个城市环比下跌.环比下跌的城市较7月有所增加,并有近六成的城市同比涨幅在缩小,延续了今年以来价格趋稳的态势.

其中,8月住宅价格环比7月涨幅居前的城市有:厦门、日照、常熟、湘潭、宿迁、呼和浩特、湖州、西安、宜昌、柳州等15个城市,涨幅皆不超过2.5%.

中国国务院总理温家宝在周四出版的《求是》杂志撰文称,上半年房地产调控效果初步显现,多数城市房价涨幅回落,部分城市房价出现下降;但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间,未来要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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