温家宝称避免货币政策滞後对实体经济影响过大

(新增更多总理文章细节及其他背景)

* 稳物价是宏调首要任务,不使经济增速出现大波动

* 避免货币政策滞後效应与多种因素叠加,对下阶段实体经济影响过大

* 管好用好外汇储备存量、逐步减少增量

* 房价上涨的短期和长期潜在压力仍较大,严格落实房地产调控

路透北京9月1日电---面对居高不下的通胀压力,中国将坚持宏观调控取向不变.国务院总理温家宝强调,稳定物价总水平仍是首要任务,同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.

温家宝周四在官方杂志《求是》发表文章称,要充分重视货币政策的滞後和累积效应,必须根据形势变化,提高政策针对性、灵活性、前瞻性,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动.

"(要)加强价格监管,稳定通胀预期.要尽可能使物价涨幅在下半年降得多一些,保持物价总水平基本稳定,并为明年稳定物价打下好的基础."他称.

温家宝指出,受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程.而国内,除一些长期存在的体制性、结构性问题外,经济增速缓慢回落与物价较快上涨交织在一起,使宏观调控的难度加大.

但他同时强调,总的看中国经济运行的情况是好的,经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处在合理水平,没有超出预期.

温家宝并表示,要合理运用多种政策工具,提高政策的针对性.要把握好各种政策工具的平衡点并进行合理组合,强化银行表外业务监管,防止风险积聚,保持金融系统健康稳定.

同时,要进一步推进利率市场化、汇率形成机制等金融改革,管好用好外汇储备存量、逐步减少增量,加强对跨境资本的有效监控,防止热钱大量流入."此外,还要处理好银行资本充足率、银行体系风险防范与资本市场稳定的关系,合理引导市场预期,稳定市场信心,促进资本市场健康发展."

**稳物价仍摆首位,三季度CPI仍不低**

温家宝指出,当前一些推动价格上涨的因素虽然得到一定程度控制,但没有根本消除,尽管7月份开始,基数效应的影响会逐步缓解,出现拐点,但三季度仍然不低.

此外,全球流动性充裕、国际初级产品价格上涨的传导,输入性通胀压力并没有明显减弱;食品、居住类价格同比涨幅仍处高位,短期内很难明显大幅下降,将继续对物价上涨形成压力;劳动工资等要素成本上升的推动,其影响是长期、刚性的.

他并表示,除了管住货币总量外,还要重点抓好农产品、尤其是食品供应,促进供求平衡;切实降低过高的流通成本,抓紧出台促进物流业发展的税收、收费政策细则;合理把握政府管理价格的调整时机和力度.

中国政府年初制订的今年通胀目标是控制在4%左右;而1-7月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅为5.5%.国家发改委周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.[ID:nCN1929959]

温家宝还提到,虽然房地产市场调控效果初步显现,但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间.要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处,确保见到实效.

他指出,目前房地产市场调控正处在关键时期,调控决心不能动摇、政策方向不能改变、力度不能放松,要继续严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,同时要有针对性地抑制二、三线城市房价过快上涨,促进房价合理回归.

同时,要落实好1,000万套保障性住房开工建设计划,还要适当增加房地产用地供应,促进当前和今後一个时期住房有效供给,重点抓好保障性住房和普通商品房建设,"利用目前房地产市场相持的这段时间,抓紧研究和制定促进房地产市场稳定健康发展的治本之策."

中国总理的最新表态恐怕要令憧憬货币政策可能松动的人士失望了.在兼顾抗通胀和稳经济的平衡中,分析人士认为,货币政策未来更可能进入稳定期,不放松也不收紧,由此不确定性将大大降低,调控重点将是已有政策的落实,包括抑制房价挥出的一轮轮重拳.[ID:nCN1936365]

中国央行自去年四季度以来,已经九次提高存款准备金率共4.5个百分点,并五次上调存贷款基准利率共1.25个百分点.

**地方政府债务继续清理**

针对各方面对地方政府性债务的关注,温家宝称,"客观地说,这是一个老问题、老现象.我国地方政府性债务最早发生在1979年,到1996年全国所有省级政府和绝大多数市县级政府都举借了债务."

2010年底,地方政府性债务馀额共计10.72万亿元人民币,其中有51.15%共计5.48万亿元是2008年及以前年度举借和用于续建2008年以前开工项目的.

他指出,地方政府性债务的风险须高度重视,要抓紧清理规范地方政府融资平台公司,实施全口径监管,严格控制增量,逐步消化存量,有效化解风险.并妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题.

同时,要坚决禁止政府违规担保承诺行为.要研究建立规范的地方政府举债融资机制,有关部门和地方政府以及金融机构要抓紧研究,进一步提出具体解决办法,提高透明度和资金使用绩效.

外贸方面,温家宝表示,从出口订单指数等反映外贸出口的先行指标看,下一阶段出口仍面临各种困难和不确定性.外部需求疲软与生产经营成本上升叠加在一起,将进一步挤压外贸企业的利润空间,不少中小企业可能面临更大的困难,对此必须高度重视.要保持外贸政策的连续性和稳定性,坚持进口和出口并重.

此外,温家宝还强调,要切实抓好秋粮生产,确保全年粮食丰收,并落实好扶持生猪产业持续健康发展的各项政策措施.同时,要推进结构调整和节能减排,并抓紧研究和推动财税、金融、收入分配、对外经济等领域的深层次改革.(完)

--发稿 沈燕/康熙泽; 审校 张喜良

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