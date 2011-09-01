未来八年全球铁矿石供应至少再增8亿吨--力拓

路透悉尼9月1日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.L)(RIO.L)周四表示,未来八年全球每年至少需要再增加1亿吨的铁矿石供应,才能满足需求增长估值.

力拓还表示,公司与中国铝业公司在几内亚的合资铁矿石项目有望在2015年中前开始出货.