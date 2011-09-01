黄怒波称冰岛购地项目无政治企图

路透北京8月31日电---中国富豪黄怒波周三称，他计划在冰岛购地建度假村的项目不含政治目的。鉴于冰岛所处的战略位置，该交易引发该国的安全疑虑。

黄怒波告诉中国官方媒体，他建设绿色旅游项目的计划完全出于商业目的。黄怒波是中国私营地产企业北京中坤投资集团有限公司董事长，他已与冰岛私人业主达成初步协议，从後者手中购买一块300平方公里的牧场。

黄怒波对新华社表示，“该项目是纯粹的商业目的，与政治企图毫无关联。这种担忧是毫无根据的。”

黄怒波已同意斥资10亿冰岛克朗（合880万美元），购买冰岛Grimsstadir牧场，他希望在此建造一个高尔夫球场、一座酒店和一片户外娱乐区。

黄怒波在2010年《福布斯》中国富豪榜上排名第161位。上世纪80年代和90年代早期，黄怒波曾在中宣部和建设部任职。

这部分经历使一些人质疑其冰岛购地的动机，专家称，此举或为中国对该区域的地缘政治兴趣提供战略立足点。

新华社援引黄怒波的话报导：“那时我只是一名普通的公务人员，不想在党政部门工作了，决定经商办企业。硬说我现在还有政府背景，完全是胡乱猜测。”

黄怒波冰岛购地协议还需获得冰岛政府的审批。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜

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