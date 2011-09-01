国美主席称未听闻贝恩资本将出售其所持公司股份

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透香港9月1日电---中国第二大家电用品分销商--国美电器(0493.HK)主席张大中周四表示,未曾听闻私募基金贝恩投资(Bain Capital)将出售其持有的9.9%国美股份,并重申双方合作关系良好.
张大中在接受路透专访时指出,公司未来三年将以每年260间店面的速度扩张,至2014年上市公司的店面将达到1,600家.
而国美的代理首席财务官方巍则指出,目前已向有关单位提出收购创始人黄光裕以及大中电器店面的申请,正在等待审批,"公司一直希望这件事尽快完成."
而身为国美电器第二大单一股东的贝恩投资董事总经理竺稼也向路透表示,从未与任何一家投行讨论出售国美电器的股份.
香港媒体此前报导,贝恩委托摩根史丹利就出售国美股份进行"试盘".
因展店及改善门店效益双管齐下,国美电器上半年交出按年增三成的净利成绩,基本符合市场预期.而在全年开店目标料可完成下,公司今年主要目标将是拓展二级城市以及电子商务.(完)
--记者 郭经伟/李珊珊; 审校 张喜良
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