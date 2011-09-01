中国9月地产股有望迎来反弹--中金

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月1日电---中国知名投行--中金公司周四发布报告称,目前中国房地产板块已经进入震荡筑底期,建议逢低吸纳,看好9月地产股迎来反弹行情,选股着重于销售爆发性,看好推盘充足的龙头公司.
在个股推荐中,其中A股中金公司重点推荐招商地产000024.SZ、金地集团(600383.SS)及万科A(000002.SZ);保障房主题,看好首开股份(600376.SS)、中国建筑(601668.SS);商业地产推荐金融街(000402.SZ)、浦东金桥(600639.SS).
"开发商主动价格调整动力不足,价格下行将'小步慢跑'...看好销量好、政策平的九月(房地产板块)反弹行情."报告称.
中国重手祭出房地产调控组合拳一年有余,多数城市房价涨幅回落,部分城市房价出现下降,调控效果初步显现.不过受政策不断出台拖累,上证地产类指数去年累计下挫27.6%,今年的表现稍有好转,截止目前的跌幅近0.23%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。