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中国财经 | 2011年 9月 1日 星期四 13:15 BJT

中国9月地产股有望迎来反弹--中金

路透北京9月1日电---中国知名投行--中金公司周四发布报告称,目前中国房地产板块已经进入震荡筑底期,建议逢低吸纳,看好9月地产股迎来反弹行情,选股着重于销售爆发性,看好推盘充足的龙头公司.

在个股推荐中,其中A股中金公司重点推荐招商地产000024.SZ、金地集团(600383.SS)及万科A(000002.SZ);保障房主题,看好首开股份(600376.SS)、中国建筑(601668.SS);商业地产推荐金融街(000402.SZ)、浦东金桥(600639.SS).

"开发商主动价格调整动力不足,价格下行将'小步慢跑'...看好销量好、政策平的九月(房地产板块)反弹行情."报告称.

中国重手祭出房地产调控组合拳一年有余,多数城市房价涨幅回落,部分城市房价出现下降,调控效果初步显现.不过受政策不断出台拖累,上证地产类指数去年累计下挫27.6%,今年的表现稍有好转,截止目前的跌幅近0.23%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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