中国和菲律宾寻求建立南海行动准则

路透马尼拉9月1日电---菲律宾总统阿基诺周三表示，菲律宾和中国已经达成共识，将就在南海地区的活动确立具有约束力的行为准则，以此寻求缓和两国因领土争端造成的紧张关系。

阿基诺周三在会见中国国家主席胡锦涛之後的记者会上表示，会晤的基调明显是维护南海和平。南海是一条重要的航运通道，同时蕴藏丰富的石油和天然气。

阿基诺称，“实际上，他们甚至认为本应已经在南海或称西菲律宾海的活动准则问题上建立实施细则。那是非常重要的。”

“紧张状况没有加剧，这非常明显，”他表示，“中国将推进建设行为准则，是具体规范各方在有争议地区如何行动的具有约束性的协议，而不只是原则性声明，这非常重要。”

中国声明对南海大部分地区拥有领土主权，包括无人居住的小岛，岩石和岛礁，据信海底蕴藏着丰富的石油和天然气。菲律宾、文莱，马来西亚、台湾和越南等临近国家和地区也声称对相关海域拥有所有主权。

中国政府倾向于进行一对一的谈判，包括菲律宾在内的其他各方则选择通过东盟等地区组织进行多边谈判，同时应有美国参与其中，中国对此持反对意见。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。